Avec son 27 pouces QD-OLED et sa définition QHD (2560 x 1440 pixels), le dernier-né de la gamme Odyssey possède des atouts majeurs pour révolutionner l'expérience gaming des joueurs exigeants. À la clé : des couleurs superbes et un temps de réponse de 0,03 ms qui promettent des heures de jeu intenses sans saccade et sans fatigue oculaire.