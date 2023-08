Samsung dévoile un moniteur gaming qu'aucune carte graphique ne saura satisfaire

Comme il est de coutume dans la gamme Odyssey, le nouveau G9 propose une courbure de 1000R, qui offrira un champ de vision panoramique plutôt impressionnant. La luminosité de la dalle est poussée à 1'000 nits, et les contrastes et couleurs restitués par celle-ci seront du meilleur effet grâce à l'intégration du VESA Display HDRTM 1000. Doté de la technologie maison Quantum Matrix et du rétroéclairage Quantum Mini LED, les contrastes d'image sont améliorés et le flou lumineux réduit, ce qui permettra un affichage très précis quelle que soit la luminosité de la scène.