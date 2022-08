Odyssey Ark : le gros 55 pouces incurvé de Samsung est dispo partout

Au début de l'année, dans le cadre du CES 2022, Samsung dévoilait Odyssey Ark, un imposant moniteur taillé pour le gaming. Ce moniteur est doté d'un rayon de courbure de 1 000R sur une diagonale de 55 pouces et est animé par la technologie Quantum Matrix associée aux Quantum Mini-LED. Évidemment, il s'agit d'un écran (à dalle mate) 4K UHD, compatible HDR10+ et AMD FreeSync, doté d'une fréquence de 165 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms.