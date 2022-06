Samsung lance l'Odyssey Neo G8, le premier écran gamer 4K 240 Hz

Vous en mettre plein la vue, oui. Mais pas à n’importe quel prix. Le G8 est armé d'une nouvelle technologie d’affichage, portant le nom de « Matte Display », vous assurant une protection anti-éblouissement et anti-reflet. Et pour une expérience toujours plus personnalisée, le moniteur est évidemment équipé d’un support réglable en hauteur et dispose d'un système de pivotement et d’inclinaison.