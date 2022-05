Philips dégaine deux nouveaux moniteurs Momemtum pour le jeu

Hormis cela peu de caractéristiques séparent ces deux moniteurs. Le 27M1F5800 se limite à une fréquence de rafraichissement de 144 Hz, là où le 27M1F5500P et sa définition QHD montent jusqu’à 240 Hz. Pour le reste, on retrouve un design identique pour les deux bêtes et surtout des capacités similaires en matière d’affichage et de fonctionnalités. Philips annonce notamment une couverture DCI-P3 de 98 %, une colorimétrie fidèle en sRGB avec un Delta E inférieur à 2, une certification Display HDR600, un temps de réponse de 1 ms, ou encore une compatibilité avec l’AMD FreeSync Premium Pro.



Philips appuie sur les technologies mises en œuvre avec ces dalles Nano-IPS. Le constructeur évoque notamment de larges angles de vision, de la technologie Ultra Wide-Color pour un rendu plus riche et réaliste, ou encore la fonctionnalité SmartContrast qui permet d’analyser et ajuster en temps réel les couleurs et l’intensité du rétroéclairage.



Enfin, l’ergonomie semble être un point pris au sérieux par Philips, notamment grâce à la présence d’un pied SmartErgoBase avec un réglage de la hauteur sur 130 mm, une fonction pivot à 90°, et bien sur les réglages de rotation horizontale et d’inclinaison.