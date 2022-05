500 Hz : ASUS et NVIDIA annoncent un écran e-sport au rafraîchissement hallucinant

Alors que ces dernières années, les dalles IPS et VA semblaient rattraper leur retard côté taux de rafraîchissement, l'E-TN permet d'aller encore plus loin. NVIDIA associe évidemment cette technologie à son G-SYNC pour une synchronisation parfaite et à son Reflex pour réduire la latence à son minimum visant, bien sûr, les amateurs d'e-sport.