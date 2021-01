Philips dévoile son line-up de téléviseurs pour 2021, OLED et Mini LED au programme

Les références OLED et Mini-LED présentées ci-dessus arriveront toutes avec l’HDMI 2.1 et le prochain P5 de nouvelle génération. On y retrouvera donc la prise en charge des contenus en 4K à 120 Hz, l’eARC, l’ALLM, et le VRR sur une plage comprise entre 40 et 120 Hz. Philips a également annoncé que ses téléviseurs seront certifiés AMD FreeSync Premium Pro. Un rival de plus donc sur le marché des téléviseurs « gaming », avec des capacités taillées pour les PlayStation 5 et Xbox Series X | S.



Fort de son expérience dans le traitement d’image, avec un processeur P5 régulièrement encensé par la critique, Philips a également dévoilé sa nouvelle mouture avec une puce de 5e génération.



Le fabricant fait une nouvelle fois appel à l’intelligence artificielle avec de nouvelles fonctions et notamment la détection de films. Évidemment, Philips fait mention d’un traitement plus performant dans tous les domaines, de l’upscaling à la gestion de mouvements. La détection de film serait ainsi capable de reconnaitre de nombreux éléments au sein d’un contenu afin d’analyser et ajuster leur équilibre et obtenir un rendu le plus réaliste possible. Reste à voir ce que cela donnera en situation de test.