CES 2021 : Laser TV, Mini-LED, OLED, QLED, Hisense est partout !

Parmi les autres informations dévoilées, on y retrouve l’intégration du Mode Filmmaker et de l’IMAX Enhanced, ainsi qu’une compatibilité avec les normes HDR10+ et Dolby Vision IQ, de quoi donner envie aux amateurs de cinéma qui doivent souvent choisir entre l’un ou l’autre. Selon Hisense, le pic lumineux de ces modèles OLED 4K et 120 Hz atteindrait les 1 000 nits !



Les téléviseurs Hisense 55A9G et 65A9G seront disponibles dès le printemps prochain, respectivement contre 1 990 € et 2 990 €.