Côté image, Hisense mise sur sa technologie maison TriChroma 4K, capable de couvrir 110 % du spectre BT2020. Avec 2 500 lumens ANSI et un contraste de 3000:1, le PT1 promet un rendu lumineux, riche en couleurs et contrasté, le tout en 4K à 60 Hz, et jusqu'à 240 Hz en 2K.



On retrouve naturellement l'interface VIDAA, elle donne accès à toutes les grandes plateformes de streaming comme MyCanal, Disney+, Apple TV+, et même les applications opérateurs SFR, Orange et Free, rendant l’expérience totalement autonome sans besoin de boîtier externe. Il ne manque plus que celle de Bouygues, qui devrait arriver prochaine, pour offrir un panel complet aux utilisateurs.