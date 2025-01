Hisense a choisi un design fort, résolument premium, même si l’on pourrait lui reprocher un manque de discrétion (et d’élégance ?). Les goûts étant subjectifs, ce modèle présente au moins l’avantage de se distinguer des autres. Et comme l’on pouvait s’y attendre sur un appareil de cette gamme, le LQ9 reçoit une interface Google TV efficace, donnant accès aux principales plateformes de streaming. Il bénéficie également d’une compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit, pour une expérience connectée complète.