CES 2024 : Hisense enroule, miniaturise et sonorise son Laser TV

L’annonce la plus étonnante de la soirée chez Hisense n’a sans doute pas été le lancement de son 110UX, un téléviseur MiniLED gigantesque de 110 pouces, mais peut-être bien celle du Laser TV 4K Ultra Slim. S’avançant comme le plus petit Laser TV 4K au monde, ce nouveau vidéoprojecteur à ultra-courte focale serait de l’ordre de 70 % plus compact que son prédécesseur. Peu d’informations ont pour le moment été révélées à son sujet, Hisense évoque toutefois une console pas plus épaisse qu’un ordinateur portable de 14 pouces.