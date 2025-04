Avec 49 nouveaux modèles au catalogue cette année, dont 14 téléviseurs de 85 pouces et plus, Hisense confirme son engagement envers la très grande taille, un segment en pleine explosion. Déjà n° 2 mondial des ventes de téléviseurs en volume (14,06 % de parts de marché selon Omdia 2024) et leader du segment des 100 pouces et plus avec 58,8 % de parts, la marque entend pousser cette dynamique encore plus loin en 2025.



En France, Hisense poursuit également sa croissance rapide, revendiquant désormais un TV sur dix vendus et une part de marché valeur en hausse, passant de 7,6 % à 8,8 % en un an.