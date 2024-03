Des ambitions XXL chez Hisense avec ses nouvelles gammes de TV MiniLED et QLED

La série U7NQ sera quant à elle déclinée en 55, 65, 75 et 100 pouces aux tarifs respectifs de 1 099 €, 1 399 €, 1 699 € et 3 199 €. Ces téléviseurs proposent jusqu’à 1 600 zones (sur le 100 pouces) de local dimming pour un pic lumineux de 1 500 cd/m². Côté son, il est question cette fois-ci d’un système 2.1 de 40 W.



L’U6NQ se contente quant à elle d’une dalle 4K UHD de 60 Hz (120 Hz HSR), avec un pic lumineux annoncé à 600 nits pour plus de 120 zones de local dimming. Comme les autres téléviseurs MiniLED au catalogue d’Hisense, elle profitera du Filmmaker Mode, de la certification IMAX Enhanced et supportera le Dolby Vision et l’HDR10+. Le capteur de luminosité, sur l’ensemble de ses gammes, permet en outre de profiter du Dolby Vision IQ et de l’HDR10+ Adaptive.