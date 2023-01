Hisense annonce de prometteuses gammes de téléviseurs Mini-LED

Cette dernière s’impose comme la gamme phare au catalogue de Hisense et intégrerait plus de 20 000 Mini-LED pour 5 000 zones de local diming (rien que ça) et une luminosité de pointe de 2 500 cd/m². Ces valeurs doivent bien sûr concerner le modèle le plus généreux avec sa diagonale de 85 pouces, cette gamme sera en effet déclinée en deux diagonales de 65 et de 85 pouces. À côté de cela, Hisense explique avoir amélioré le revêtement antireflet de cette série afin d’offrir une expérience de visionnage sans distraction. Enfin, on y retrouvera la toute dernière interface VIDAA U7 et les technologies d’image IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive ou encore la certification AMD Freesync Premium et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.