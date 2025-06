Enfin, l’U8Q se montre également ambitieux sur le terrain du gaming, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz en 4K, 288 Hz en Full HD, et une prise en charge complète du VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro et G-Sync Compatible. La navigation dans l’interface est fluide, et l’input lag semble bas à première vue, ce qui augure une expérience convaincante pour les joueurs exigeants.



Il ne reste plus qu’à valider toutes ces premières impressions avec nos mesures. Mais à ce stade, une chose est sûre : l’Hisense U8Q semble bien décidé à bousculer l’ordre établi, en offrant une image lumineuse, percutante et techniquement aboutie, sans exploser les prix. Un sérieux prétendant au titre de meilleur rapport qualité/performance de l’année ? Réponse très bientôt dans notre test complet — suivi de celui du Hisense U7Q, qui ne manque pas non plus d’atouts pour séduire un public plus large, mais aussi du très attendu TCL C89K !