Samsung continue d’appuyer là où ça fonctionne : le QN90F propose quatre ports HDMI 2.1, la compatibilité VRR, ALLM, 4K à 120 Hz, et même une fréquence de 165 Hz pour les joueurs sur PC. L’input lag très faible (9,6 ms) et l’intégration du Samsung Gaming Hub assurent une expérience fluide et réactive. L'optimiseur de jeu, reconduit sur cette génération, permet d’adapter facilement l’affichage selon le genre. Notez néanmoins que les modèles de 43 et 50 pouces présentent quelques limites, notamment une dalle 60 Hz et un local dimming limité sur le 43", et l’absence de 165 Hz sur le 50".