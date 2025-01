Samsung a donc présenté plusieurs téléviseurs OLED lors du CES 2025, à commencer par le successeur de l’excellent S95D, le nouveau S95F.

Ce modèle inaugure une impressionnante diagonale de 83 pouces, toujours avec la technologie anti-reflet et le système One Connect. Mais l’autre nouveauté majeure concerne sa luminosité en hausse de 30 %, la dalle atteindrait ainsi les 4 000 nits, une prouesse, et peut-être un record pour la technologie OLED. Ajoutez à cela un rafraichissement 165 Hz en 4K pour le gaming, ainsi qu’une une section sonore en 4.1.2 canaux, et vous avez le nouveau fleuron du coréen.

Le S95F sera disponible en quatre diagonales : 55, 65, 77 et 83 pouces.