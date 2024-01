CES 2024 : Samsung Neo QLED, plus rapide et toujours plus "intelligent" grâce l’IA

Avec sa série Neo QLED QN900D, déclinée avec des diagonales de 65, 75 et 85 pouces, Samsung introduit son processeur NQ8 IA Gen3, annoncé comme étant « le processeur TV le plus innovant de Samsung ». Le coréen évoque en effet des performances multipliées par deux pour son unité de traitement neuronal (NPU). Le NQ8 AI Gen3 profiterait d’une vitesse d’exécution de 8 fois supérieure au Neural Quantum présent sur les modèles précédents.



Logiquement, l’intelligence artificielle est à l’honneur au sein de cette nouvelle puce. On apprend ainsi que le nombre de réseaux neuronaux passe à 512 modules de Deep Learning, contre 64 l’an passé. La puissance nouvellement acquise de ce processeur doit permettre à Samsung d’offrir des traitements vidéo améliorés sur sa série 8K, et ce notamment au niveau de la mise à l’échelle des contenus. Forcément, vu la pauvreté de l’offre en contenu 8K UHD, l’upscaling se veut une fonctionnalité incontournable sur un tel téléviseur. Le moteur de mise à l’échelle 8K AI Upscaling Pro devrait ainsi offrir une image beaucoup plus qualitative sur le QN900D, et ce peut importe le signal d’entrée, qu’il soit en 2 160p ou même en basse résolution.