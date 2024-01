CES 2024 : Samsung veut éliminer les reflets de vos télés et y met les moyens

Le géant coréen a annoncé une série de nouvelles télés, allant de 42 à 83 pouces, censés éliminer les pénibles reflets qui peuvent exister lorsque votre écran est à côté d’une fenêtre. La S95D, star du stand Samsung avec ses 77 pouces de diagonales, est aussi « l’écran OLED le plus lumineux de Samsung jusque là » et peut offrir un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, faisant de cette télé une alliée solide pour les joueurs et joueuses invétérés.