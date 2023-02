QD-OLED et Neo QLED : nos premières impressions sur les téléviseurs Samsung à venir

Commençons par le clou du spectacle, qui n’est autre que le téléviseur QD-OLED deuxième génération du fabricant coréen. Cette année, Samsung élargit sa gamme avec un total de six références contre seulement deux l’an passé. Cela s’explique d’abord pour l’ajout d’une nouvelle diagonale de 77 pouces à celles existantes (55 et 65 pouces) ainsi qu’une division de l’offre par le biais de deux gammes avec l’OLED S90C et l’OLED S95C.



Pour résumer, l’OLED S90C reprend les éléments du modèle de l’an passé (le S95B) et reste livré sans boitier OneConnect. Le S95C sera quant à lui bien équipé du fameux boitier qui permet de n’avoir qu’un seul câble à relier au téléviseur et donc à profiter d’un téléviseur légèrement plus fin et d’une installation on ne peut plus propre et facile.