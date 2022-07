Test LG OLED55A2 : quels compromis pour le téléviseur OLED le plus "abordable" du marché ?

Le LG OLED A2 se contente de trois entrées HDMI 2.0b, contre quatre ports HDMI 2.1 pour les autres modèles de la gamme ; elles supportent l’ALLM mais une seule d’entre elles s’affiche avec une compatibilité ARC/eARC. On y retrouve également deux ports USB (contre trois sur le C2) et les habituels connecteurs Ethernet, les sorties audio (casque et optique), le port PCMCIA et les connecteurs d’antenne et satellite. Les connectiques sont divisées en deux parties, deux ports HDMI et USB viennent se connecter sur la droite en parallèle de l’écran tandis que les autres connecteurs sont placés non loin de là, mais à l’arrière. Du côté de la connectivité sans fil, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11 ac sont de la partie.