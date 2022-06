Test Sony Bravia XR-55A95K : un petit pas pour l'OLED, un grand pas pour Sony

On commence désormais à être habitué à Google TV, Sony y a d’ailleurs recours sur l’intégralité de sa gamme OLED cette année. Le système basé sur Android TV s’est encore affiné ces derniers mois en matière de réactivité et de souplesse dans la navigation, de recommandations et de fonctionnalités. Il s’agit clairement de l’interface la plus claire et la plus fluide du marché.

Ajoutez à cela une bibliothèque d’applications dans laquelle le choix est extrêmement large, et des fonctionnalités qui font la différence : création de plusieurs profils, suggestions personnalisées, bibliothèque multimédia, et bien d’autres encore dont on ne saurait dresser une liste exhaustive dans le cadre de ce test. Sony ne s’y trompe pas, avec Google TV, son assistant vocal, mais aussi le Chromecast intégré et les diverses compatibilités (Alexa, AirPlay 2, HomeKit, etc.), le fabricant propose une des meilleures, si ce n’est la meilleure expérience connectée du marché.