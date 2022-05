Test Sony BRAVIA XR-55A83K : un téléviseur OLED à la hauteur des attentes

Le Sony Bravia XR-55A83K ne fait pas de concession en matière de connectiques. On y retrouve évidemment les tuners pour recevoir TNT, câbles et satellites, le support du Bluetooth (version 4.2) et du Wi-Fi 5 (2,4 et 5 GHz), une entrée Ethernet, une sortie casque et audio optique, et encore une entrée composite. Quatre entrées HDMI dont 2 HDMI 2.1 sont à l’honneur, ces deux dernières prenant en charge la 4K à 120 Hz, le VRR et l’ALLM et offrant une compatibilité élargie avec la PlayStation 5, nous aurons l’occasion d’y revenir. Enfin, l’un de ses deux entrées est compatible eARC.