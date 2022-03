S95B, Samsung officialise son téléviseur OLED et dévoile sa date de disponibilité

Dès le mois de mai, Samsung va lancer sa nouvelle Smart TV OLED S95B, laquelle sera déclinée en deux tailles, à savoir 55 et 65". Une Smart TV qui brillera par un design ultra-fin de type LaserSlim, et qui abritera aussi (et surtout !) une technologie QD-OLED, ainsi que le processeur Neural Quantum. Une technologie QD-OLED déjà intégrée au sein du Sony Bravia XR A95K.