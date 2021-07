Samsung profiterait du CES 2022 pour dévoiler les premiers téléviseurs QD-OLED

Pour Samsung l'objectif serait d'ouvrir une troisième voie technologique entre le QLED et le MicroLED, tout en renforçant ses positions sur le haut de gamme. « Samsung renforce sa stratégie haut de gamme. L'année prochaine, elle prévoit de dévoiler de nouveaux téléviseurs QLED et QD-OLED dans la catégorie des points quantiques, ainsi que des téléviseurs MicroLED de différentes tailles », a notamment déclaré un industriel cité par le Korea Economic Daily. « Lorsqu'ils seront lancés, les téléviseurs QD-OLED se situeront entre le segment haut de gamme des téléviseurs MicroLED de [Samsung] et ses gammes phares QLED ».

En lisant entre les lignes, on comprend toutefois que la technologie d'avenir pour Samsung resterait bien le MicroLED, et non le QD-OLED, qui devrait pour sa part servir de technologie intermédiaire et plus grand public.

Selon le Korea IT News , l'arrivée d'un premier téléviseur QD-OLED en 2022 serait en tout cas conditionnée par un accord trouvé récemment entre Samsung Display et Samsung Electronics. On apprend enfin que le premier modèle modèle QD-OLED pourrait être d'abord décliné en 55 et 65 pouces. Des modèles 70 pouces seraient aussi dans les tuyaux, mais pour plus tard.