Nokia officialise l'arrivée en France de ses téléviseurs et de sa box Android TV

Équipées de dalles LCD 10 bits, ces smart TV prennent en charge l’HDR10 et le Dolby Vision du côté de l’image, ainsi que les protocoles DTS et Dolby Audio pour le son. On y retrouve un triple tuner (satellite, câble et TNT), Wi-Fi et Bluetooth, quatre entrées HDMI, deux ports USB, un connecteur Ethernet, ou encore une sortie audio optique numérique.