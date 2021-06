Les premiers téléviseurs OLED de 83" chez LG et Sony sont désormais disponibles

Les tarifs restent bien entendu plus élevés que ceux des téléviseurs LCD haut de gamme. LG Display tend toutefois à combler l’écart qui existe entre ces deux technologies avec un choix de plus en plus large chaque année et des tarifs de lancement qui, peu à peu, sont tirés vers le bas. On pense notamment à la disponibilité de dalles OLED de 48 pouces avec le LG OLED 48CX depuis l’an passé, à l’annonce d’une future dalle de 42 pouces, ou encore à la sortie de la série LG OLEDA1 qui se veut plus accessible.