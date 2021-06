Les téléviseurs LG vont recevoir une mise à jour pour le Dolby Vision en 4K à 120 Hz

Déjà disponible sur le site officiel de LG et en cours de déploiement depuis le 17 juin, la mise à jour 03.11.23 semble corriger l’incompatibilité entre la 4K à 120 Hz et le Dolby Vision qui touchait jusque-là les possesseurs de Xbox Series X. À en croire les détails fournit par LG, la mise à jour concerne pour le moment uniquement les séries OLED G1 et C1 ainsi que l’OLED R1, le fameux téléviseur enroulable.



Les autres séries de 2021, tout comme celles de 2020, devraient elles aussi recevoir un correctif dans les prochaines semaines. On ne sait cependant pas quels modèles exacts seront concernés, mais nous espérons bien y voir les BX, CX et GX, entre autres. Enfin, on espère que les LG C9 recevront eux aussi ce correctif, mais rien n’est moins sûr.



Notons pour le moment que peu de jeux sont compatibles Dolby Vision, hormis Gears 5 et Halo: Master Chief Collection, Bordelands 3 , Resident Evil Village ou encore Wreckfest.