Xbox Series X|S : les Dolby Atmos et Vision exclusifs aux consoles Microsoft pour 2 ans

L'information nous vient tout droit du site Xbox Wire France. Visiblement, le communiqué en question a été publié avec un peu d'avance, puisque la branche française du constructeur américain a rapidement retiré l'article. Mais rien ne disparaît vraiment sur Internet, et un utilisateur a partagé toutes les informations via plusieurs tweets. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Dolby Atmos et Vision seront temporairement exclusifs sur Xbox et Windows 10 .