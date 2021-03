LG résout (en partie) les bugs liés au support VRR de ses téléviseurs OLED

La résolution de ce bug passe par une mise à jour du firmware, disponible depuis ce matin uniquement pour les séries BX, CX, GX et ZX, autrement dit pour les modèles OLED de 2020. LG explique néanmoins que ce correctif arrivera un peu plus tard pour les téléviseurs OLED de 2019, sans annoncer de date précise. Enfin, notons que LG échelonne le déploiement de cette mise à jour, il est donc probable que votre téléviseur ne vous la propose pas tout de suite.



Pour autant, LG ne corrige pas réellement ce bug avec le VRR soulevé par les utilisateurs, mais propose une nouvelle fonction nommée « Fine Tune Dark Areas », permettant de régler manuellement les niveaux de noir en mode VRR.



Il y a quelques mois, l’association OLED expliquait déjà l’origine de ce bug avec le VRR : « Le gamma OLED est optimisé et fixé à 120 Hz en établissant un temps de charge fixe pour les sous-pixels OLED. Le VRR est utilisé lorsque la fréquence d'images est inférieure à 120 Hz. Lorsque le téléviseur OLED utilise des fréquences d'images inférieures à 120 Hz, la courbe gamma n'est pas cohérente avec la fréquence d'images. […] les fréquences d'images plus faibles entraînent des sous-pixels surchargés, provoquant un scintillement des images gris foncé, ce qui est perceptible pour les images sombres plutôt que pour les images claires, car l'œil humain est plus sensible aux couleurs de gris clair ».