Samsung Neo QLED 2021 : prix, disponibilité, fiche technique... Tout savoir sur les téléviseurs Mini-LED du constructeur coréen

Surfant sur l'évolution des usages induits par le confinement, Samsung intègre en outre une nouvelle fonctionnalité dans tous les téléviseurs de la gamme Neo QLED, qui proposent désormais de manière native les appels vidéo via Google Duo. En branchant une webcam compatible (liste non disponible pour le moment) au port USB du téléviseur il est ainsi possible de réaliser vos visios directement depuis votre canapé ; et à ce titre, la diagonale de l'écran vous permettra d'afficher simultanément jusqu'à 15 miniatures de vidéos. À noter aussi que pour décupler votre productivité, le téléviseur Neo QLED peut faire office de moniteur pour votre PC et/ou MacBook, via l'utilisation de la suite bureautique Microsoft Office.

Si la marque fait la part belle au télétravail, Samsung n'a pas délaissé pour autant le divertissement puisque, outre les classiques Netflix et Prime Video, Samsung intègre nativement les applications Mycanal, Salto et Samsung TV Plus, un service vidéo gratuit offrant des programmes en continu.

Les plus sportifs d'entre vous apprécieront aussi l'intégration de Samsung Health Smart Trainer. Enfin, les plus jeunes ou les addicts aux réseaux sociaux pourront profiter de l'application TikTok, embarquée par les téléviseurs de la gamme.