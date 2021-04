HMD annonce des smartphones Nokia et un opérateur 5G en Europe

Passons rapidement sur les modèles C10 et C20 qui ne seront pas commercialisés en France. Équipés d’écrans LCD 6,51" à encoche, d’un processeur Unisoc SC9863A et d’une batterie 3 500 mAh amovible, ils embarquent Android 11 Go ainsi qu’un module 4G. HMD garantit deux années de mises à jour de sécurité de l’OS sans s’engager au-delà. Ils seront disponibles dans les pays émergents à un prix variant entre 60 $ et 130 $ selon la configuration.