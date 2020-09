Nokia dévoile (accidentellement ?) son planning de mises à jour vers Android 11

Pour garantir un cycle stable, les smartphones Nokia font partie du programme Android One avec la promesse d'obtenir deux mises à niveau majeures (publiée chaque année) et trois ans de correctifs de sécurité.

Un document, qui n'a pas encore été rendu officiel, a été publié par le blog LoveNokia. Ce dernier détaille la feuille de route concernant le déploiement d'Android 11.

Au quatrième trimestre 2020, la dernière version de l'OS mobile de Google s'invitera sur les Nokia 8.3 5G, Nokia 2.2, Nokia 5.3 et Nokia 8.1. Entre janvier et mars 2021, ce sera au tour des Nokia 1.3, Nokia 4.2, Nokia 2.4, Nokia 2.3 et Nokia 3.4 d'accueillir la nouvelle mouture du système.

Entre mars et avril prochain, HDM procédera à la mise à jour des Nokia 3.2, Nokia 7.2 et Nokia 6.2. Enfin, dans le courant du second trimestre de l'année prochaine, le processus s'achèvera avec le Nokia 1 Plus et le Nokia Pureview.