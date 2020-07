Nokia annonce pouvoir passer 3 millions d’émetteurs 4G à la 5G via une mise à jour logicielle

Et pour cause, Nokia explique dans son communiqué être en mesure de procéder à cette mise à jour logicielle sur 1 million d'antennes immédiatement. 3,1 millions d'antennes seraient éligibles d'ici la fin de l'année et 5 millions d'antennes supplémentaires le seraient en cours d'année 2021, pour un total de plus de 9 millions.

Cette mesure permettrait d'éviter de changer des antennes ou d'y appliquer des modifications manuelles, impliquant le déplacement sur site de techniciens. Un procédé traditionnellement utilisé pour déployer la 5G, mais qui a deux inconvénients : il implique d'importants coûts pour les opérateurs, et se révèle relativement lent.