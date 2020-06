Nokia devrait (une nouvelle fois) supprimer des emplois en France

Les temps sont durs pour Nokia, en retard par rapport à ses concurrents Ericsson et Huawei sur la 5G (l'entreprise a perdu son plus gros compte chinois, China Mobile) et en proie à des difficultés financières avec une potentielle OPA hostile écartée récemment, ce qui pousserait Donald Trump à vouloir encourager son rachat de façon à affirmer son opposition à Huawei. La firme va qui plus est devoir assurer une transition en haut lieu, puisque Rajeev Suri, Président-directeur général du groupe et salarié de l'entreprise depuis 25 ans, va laisser son fauteuil de patron à Pekka Lundmark à compter du 1er septembre 2020.