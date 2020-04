Nokia ferait face à une tentative d'offre publique d'achat

© Grand Warszawski / Shutterstock.com

Nokia contre les offres hostiles et les rumeurs

Source : Reuters

Qu'elle soit réelle ou non, cette manœuvre rapportée par le média spécialisé TMT Finance a fait bondir le cours de l'action de l'enseigne.Ce rapport affirme que Nokia serait en train de négocier avec Citi, une société d'investissement avec laquelle l'équipementier finlandais a l'habitude de travailler afin de contrer une offre qui pourrait le valoriser à 17,4 milliards de dollars.Jeudi 16 avril, cette rumeur a fait bondir le cours de l'action Nokia de 12,5 %. Néanmoins, Reuters invite à la prudence, expliquant qu'en février, la rédaction deavait écrit un article selon lequel Nokia explorait des options stratégiques et travaillait avec des conseillers pour envisager des ventes d'actifs et des fusions potentielles.affirme qu' «».Depuis octobre dernier, le cours de l'action de Nokia a beaucoup chuté. Malgré de bons résultats financiers et des annonces dans ce sens, les investisseurs craignent que la société ne rate sa transition vers les nouveaux réseaux 5G face à Huawei et Ericsson . Sa dernière annonce en date, le 5310 ExpressMusic y est compatible.