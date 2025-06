Ils sont de plus en plus nombreux, notamment sur TikTok, à demander le retour de l'emblématique smartphone des années 2000, dont le clavier physique et le design atypique ont marqué toute une génération. La vidéo d'une jeune américaine de 25 ans se confiant sur la nostalgique de « l'époque Blackerry » a cumulé plus de 6 millions de vues et 500 000 likes. Comment expliquer cette tendance ?