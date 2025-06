Zinwa commercialisera cet été le smartphone Zinwa Q25, lequel reprend le design du BlackBerry Classic Q20 tout en intégrant des composants modernes. Le châssis, l’écran carré de 3,5 pouces et le clavier physique sont conservés, mais l’intérieur a été entièrement repensé. Nous y retrouvons le processeur MediaTek Helio G99, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible, une batterie de 3 000 mAh et un capteur photo principal de 50 mégapixels. Contrairement au modèle original propulsé par BlackBerry OS, l’appareil fonctionne sous Android, avec accès complet au Play Store de Google. Il sera commercialisé cet été pour 400 dollars.

Mais l'initiative est intéressante à plusieurs niveaux. Car au-delà de répondre à une demande de niche émanant des fameux "crackberry" souhaitant un modèle plus évolué de leur ancien smartphone, l'entreprise leur propose de garder leur modèle et d'acheter tous ces composants pour leur appareil existant. Les technophiles avertis pourront alors bidouiller leur ancien terminal qui prenait la poussière au fond du tiroir et faire évoluer les composants internes pour 300 dollars.