Et, côté technique, on peut aussi noter quelques beaux progrès. Sur le Rarz 60 Ultra, on retrouve un bel écran de façade de 4 pouces, lequel occupe presque toute la surface disponible. Ouvrez-le, et vous découvrirez une dalle pOLED de 7 pouces, aux bordures réduites de 20% par rapport à la génération précédente. Pour le modèle « standard », les écrans seront un peu plus petits – respectivement 3,6" et 6,9".