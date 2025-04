Motorola nous donne rendez-vous le 24 avril pour découvrir ses nouveaux produits. Et autant dire qu'après l'excellente surprise Moto Edge 60 Fusion, on a hâte d'en savoir plus. Pourtant, il apparaît des fuites partagées par 91 Mobiles que la marque optera pour une approche assez différente du Razr 50 Ultra, surtout en photographie.