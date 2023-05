Moto Razr Ultra : le smartphone pliant fuite largement en vidéo, que faut-il en retenir ?

Pour rappel, Motorola devrait lancer deux smartphones pliants à clapet : le Razr Ultra qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi un modèle plus abordable sans écran arrière XXL. Les deux produits profitent d'ailleurs de noms de code distincts : Juno et Venus, rapporte The Verge.

D'après de précédentes rumeurs, Motorola préparerait un événement de présentation pour le 1er juin prochain. Autrement dit, nous devrions très bientôt en savoir plus sur ces deux produits présumés, qui arriveraient sur le marché avant le Pixel Fold et quelques semaines avant l'annonce de la prochaine génération de Samsung Galaxy Z Fold et Z Flip.

On ignore cependant quelles seront les spécifications techniques exactes des deux smartphones pliants de Motorola, et quel sera leur positionnement tarifaire. Réponse dans une semaine ?