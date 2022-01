La fiche technique du Motorola Razr 3 fuite : suffisant pour titiller les cadors du marché ?

Le prochain smartphone pliant de Motorola intégrerait une puce Snapdragon 8 Gen 1 , le nouveau SoC de Qualcomm destiné aux téléphones haut de gamme. Le processeur serait épaulé par 6 à 12 Go de RAM, et de 128 à 512 Go de stockage ainsi qu’une compatibilité Ultra Wide Band (UWB). On retrouve notamment cette technologie, qui permet de localiser l’appareil avec précision, sur l’iPhone .

Autre détail avancé par le site, le Motorola Razr 3 disposerait d’un écran principal AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des détails de bonne augure pour Motorola, mais qui restent pour le moment à l’état de rumeurs.