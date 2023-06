Motorola Razr 40 : un smartphone pliant à moins de 900 euros !

Motorola a opté pour un SoC Snapdragon 7 Gen 1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible. L’alimentation électrique est assurée par une batterie de 4 200 mAh. On la recharge en filaire grâce à l’adaptateur secteur 30 watts fourni ou par induction (5 watts, compatible Qi).