Les plus nostalgiques seront ravis d'apprendre qu'une jeune pousse britannique tente actuellement de les faire revivre. C'est en tout cas ce que rapporte un utilisateur de Reddit affirmant avoir assisté à la présentation. Bon, nous allons quand prendre cette information avec des pincettes puisque la personne en question explique avoir signé un contrat de confidentialité et ne souhaite pas citer le nom de cette startup.

Les entrepreneurs auraient dans les cartons un smartphone doté d'un écran AMOLED, compatible 5G et propulsé par Android 15. Deux versions seraient proposées avec 256 Go ou 512 Go de stockage. Ils disposeraient de 12 Go de mémoire vive. Le smartphone serait doté d'un clavier "capacitif", lequel serait donc capable de réagir différemment en fonction de la pression exercée par l'utilisateur. En pratique, on imagine donc qu'il s'agit bel et bien d'un clavier physique permettant, par exemple, d'ajouter facilement un caractère accentué en pressant légèrement une touche. Notons enfin qu'il est fait mention de fonctionnalité d'IA générative.