BlackBerry renaît une nouvelle fois de ses cendres : un smartphone 5G en approche

Un BlackBerry 5G sous Android début 2021

À la question « qui rendra ces lettres de noblesse à BlackBerry ? », OnwardMobility et FIH Mobile Limited, une filiale de Foxconn, lèvent la main avec enthousiasme.

Peter Franklin, PDG de OnwardMobility promet déjà qu’un nouveau smartphone BlackBerry sera commercialisé début 2021, et que celui-ci sera compatible 5G tout en conservant ce qui fait la distinction de BlackBerry depuis toujours : un clavier physique.

Le smartphone, équipé d’Android, sera disponible en Amérique du Nord et en Europe. En vertu des accords signés entre les trois entreprises, OnwardMobility s’occupera de développer l’appareil, BlackBerry signera son design et FIH Mobile Limited se chargera de la production.

Un smartphone qui améliore la productivité

C’est la nouvelle marotte marketing de ces derniers mois — et des mois à venir. Constatant que les habitudes de travail ont été chamboulées depuis les débuts de la pandémie de covid-19, OnwardMobility s’engage à ce que le BlackBerry nouveau ne renie pas ses racines et permette à ses utilisateurs d’en faire toujours plus, de façon toujours plus sécurisée.

Les fonctionnalités de productivité devraient ainsi être particulièrement mises en avant par l’entreprise. Tout comme celles dédiées à la confidentialité des échanges. Un autre des atouts associés à l’image de marque de BlackBerry ; bien que certaines déclarations passées pourraient faire grimacer les plus ardents défenseurs de la vie privée.

De son côté, John Chen, PDG de BlackBerry, se dit particulièrement impatient de découvrir les premiers retours de ses clients concernant ce smartphone 5G aux standards de sécurité « gouvernementaux ».

Le dernier smartphone BlackBerry à avoir été commercialisé est le Key2. Il a été lancé en France le 16 octobre 2018 à partir de 399€.