Asus commence à teaser le ZenFone 7 en vue d'une sortie très prochaine

À en croire Roland Quandt de WinFuture, le Asus ZenFone 7 sera lancé au même tarif que l’année dernière : à savoir 499€ pour la configuration de base, 6+128 Go. On s’attend néanmoins à voir les prix s’envoler sur les modèles les plus musclés. Récemment, un test publié sur Geekbench laissait entrevoir un modèle équipé de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.