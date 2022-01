Au revoir, au revoir BlackBerry !

Lancés en 1999 et propulsés au rang de star dans les années 2000, les téléphones BlackBerry tirent leur révérence. L'entreprise a en effet annoncé qu'à compter du 4 janvier, elle ne mettrait plus à jour le système d'exploitation BlackBerryOS, qui équipe des appareils vendus entre 2001 et 2013. Cela concerne précisément les BlackBerry OS 7.1 et inférieur, les BlackBerry 10 et les BlackBerry PlayBook OS 2.1 et inférieur.