Le constructeur sud-coréen LG met fin à sa production de smartphones

LG ne voyait plus le bout du tunnel depuis longtemps avec le marché des smartphones, dont sa branche accusait presque 6 ans consécutifs de pertes financières (23 trimestres pour être exact). Sur cette période, le fabricant sud-coréen aurait perdu environ 4,5 milliards de dollars selon l'agence Reuters.

En 2013, LG était devenue l'une des plus importantes marques de smartphone, se positionnant à la troisième place des plus grands vendeurs au monde juste derrière Samsung et Apple. Mais comme d'autres historiques du marché (Nokia, HTC, BlackBerry), elle n'aura pas résisté à l'essor des constructeurs chinois tels Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo et consorts, qui ont cassé les prix. L'affaire du bootloop sur certains modèles haut de gamme avait aussi terni sa réputation.

LG a pourtant tenté de se relancer par l'innovation. Ses derniers smartphones haut de gamme avaient la particularité d'être compatibles avec une coque spécifique ajoutant un second à l'écran à l'appareil. Le LG Wing et son écran rotatif était une proposition pour le moins originale, alors que le constructeur avait teasé un LG Rollable , un smartphone à écran enroulable, au dernier CES. LG avait aussi la réputation de soigner la partie audio de ses mobiles.