En chute face à la concurrence, LG se déleste de ses smartphones d'entrée et de milieu de gamme

À la suite de ses déboires avec Microsoft et Windows Mobile 10, Nokia avait employé cette technique en permettant à la société HDM Global, majoritairement détenue par Foxconn, d'apposer sa marque sur de nouveaux smartphones Android.

HTC et Sony se sont également laissés dépassés par la concurrence, et notamment celle émanant des constructeurs chinois. Au fil des années, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ou OnePlus et Realme se montrent particulièrement agressifs.

Cette année, LG a dévoilé son Wing, un smartphone doté d'un écran rotatif qui ressemble davantage à un concept et qui en a laissé perplexes plus d'un. LG a aussi présenté son Velvet, un terminal relativement imposant pourvu d'une dalle de 6,8 pouces prenant en charge le stylet et se positionnant donc face au Galaxy Note de Samsung.

Reste à savoir si cette stratégie permettra au constructeur de se montrer plus convaincant et de retrouver de sa superbe.