Dans quelques jours, les smartphones sur BlackBerry OS cesseront de fonctionner

Il fut un temps, dans les années 2000, où dégainer un Blackberry de sa poche faisait aussitôt de vous un véritable businessman ou businesswoman. Depuis quelques années déjà, la marque a clairement perdu de sa superbe, et le début de l'année 2022 marquera même, à sa manière, la fin de l'histoire de Blackberry.

En effet, à compter du 4 janvier 2022, la marque ne prendra plus en charge les services associés à Blackberry OS jusqu'à la version 7.1, sans oublier BlackBerry 10 et l'OS consacré aux tablettes PlayBook. Cela concerne de nombreux services, y compris la gestion des données, les appels téléphoniques et les SMS.